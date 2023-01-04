Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Gıda sektöründe ihracat rakamlarına baktığımızda kasım ayı sonu itibariyle 720 milyon dolarlarda. Geçen sene 550 milyon dolarların üzerindeydi” dedi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Gıda sektöründe ihracat rakamlarına baktığımızda kasım ayı sonu itibariyle 720 milyon dolarlarda. Geçen sene 550 milyon dolarların üzerindeydi” dedi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa’da görev yapan basın mensuplarını ağırlayarak 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2022 yılının ilk 11 ayına ait ihracat rakamlarını paylaşan Öztürk, “Gıda sektöründe de ihracat rakamlarına baktığımızda kasım ayı sonu itibariyle 720 milyon dolarlarda. Geçen sene 550 milyon dolarların üzerindeydi. Bu da 720 milyon dolara yükseldi. Bunun haricinde bizler çiftçilerimizi destekliyoruz. Üretimde gerek girdileriyle ilgili desteklemelerde bulunuyoruz. Burada da 465 milyon TL üzerinde bir desteklemeyi 2022 yılında çiftçilerimizle buluşturmuş olduk. Ciddi bir rakam. Ne kadar destekleme versek de çiftçilerimize azdır. Çiftçilerimizin emekleri çok. Bakanlık olarak da çiftçilerimizin desteklenmesini önemsiyoruz. Burada hayvancılık desteklemeleri 163 milyon 274 bin TL, bitkisel üretim desteklemeleri de 278 milyon 446 bin TL, kırsal kalkınmadan da 24 milyon TL’nin üzerinde bir desteklemeyle toplam 465 milyon 789 bin TL’lik bir desteklemeyi Manisalı üreticilerimizle buluşturmuş olduk” dedi.

Çekirdeksiz kuru üzümde ihracatta dünyada birinci sırada olduklarını söyleyen Öztürk, “Üzümde birinci sıradayız. İhracatta birinci sıradayız. Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 85’ini biz üretiyoruz. Dünyada da en çok ihracata konu malı üreten biziz. Onun da merkezi Manisa. Çekirdeksiz kuru üzümün ihracatta dünyada merkezi Manisa. Üretim anlamında başka ülkeler de var. Onlar iç piyasada da tüketiyorlar. Ama biz dünyada en çok ihracatını yapan biziz. Bir de zor piyasalara yapıyoruz bunu. Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Japonya’ya kadar biz gönderiyoruz. Buralarda nazlı alıcılar var. Onların isteklerine göre ürün hazırlanmak durumunda. Bu da üreticilerle kurumumuzun çok iyi senkronize şekilde ilerlemesiyle oluyor. Çünkü her sene alım şartlarını değiştiriyorlar. Konvansiyonel ürünlerde kullanılan ilaçlarda değişikliklere gidiyorlar. İhracat anlamında iyi bir yıl geçirdik” diye konuştu.