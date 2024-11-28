Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ile bir dizi toplantı planladı. Bunlardan ilkine Turgutlu, Kırkağaç, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan sulama kooperatifleri katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimli su kullanımı için Sulama Kooperatifleri ile bir araya geldi.

Kooperatiflerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile olası işbirlikleri masaya yatırılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı desteklemek, üreticinin gelirinin artmasına yardımcı olmak amacıyla toplantılarını sürdürüyor.

Manisa’nın bir tarım şehri olduğunu söyleyen Belediye Başkaı Ferdi Zeyrek, Manisa’nın ürettiği ürünler 81 ilimize sevk edildiğine dikkati çekerek, "Burada üretilen ürünlerden herkes faydalanıyor ama bir tek üreticimiz faydalanamıyor. Üreticimiz, ürettiği ürünlerden para kazanamıyor. Bu durumun düzeltilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Üreticiye desteğimizi kooperatifler aracılığıyla yapacağız. Kooperatiflerimizi destekleyeceğiz, üreticimiz kazanacak. Üreticimizin yüzü gülecek" dedi.

Üreticinin kazanınca Türkiye'nin kazanacağını ifade eden Başkan Zeyrek, "Sorunlarınızı, yaşadığınız güçlükleri burada dile getirin, bizler de ortak aklı oluşturarak çözüm yollarını bulalım. Birlikte yol yürüyelim, birlikte kazanalım” çağrısında bulundu.