Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk 2024 yılında Manisa tarımı için toplam 66 milyon 919 bin 48 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa’da 2024 yılında gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. 2024 yılında 12 adet projenin uygulamaya alınmış olduğunu kaydeden Öztürk; “12 adet projeden 9 adet projemiz tamamlanarak işletmeler faaliyete geçmiştir. 3 adet bitkisel ürün işleme tesisi ise fiziki olarak tamamlanmış olup sadece işletmelerin çalışmasıyla ilgili evrakların tamamlanması beklenmektedir. Ekonomik yatırımlar 2024 yılı hibeye esas proje maliyeti 110 milyon 855 bin 100 TL olup, tüm yatırımlar tamamlandığında 55 milyon 427 bin 550 TL hibe ödenmiş olacaktır. Aralık 2024 tarihi itibariyle tamamlanmış olan 9 adet tesisin hibeye esas proje maliyeti 83 milyon 360 bin 950 TL olup, yatırımcılarımıza 41 milyon 680 bin 475 TL ödeme yapılmıştır. 8 adet zeytinyağı tesisi ve 1 adet balık üretim tesisi faaliyete geçmiş ve söz konusu tesislerde toplam 134 kişiye istihdam sağlanmıştır” dedi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında verilen destekleri açıklayan Öztürk, “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlar konusunda ise 11 adet proje programa alınmış, 10 adet projenin uygulaması tamamlanmış ve yatırımcılarımızın hesabına 4 milyon 804 bin 79 TL yatırılmıştır. 1 adet projenin uygulaması devam etmektedir. 2024 yılı program kapsamında desteklemeden faydalanan küçük aile işletmelerimize uygulama sonunda;5 adet balya makinesi, 4 adet mısır silaj makinesi, 8 adet yem karma makinesi, 3 adet yem ezme makinesi, 2 adet süt soğutma tankı, 120 adet yem kilit sistemi, 27 adet hayvan kaşıma fırçası, 18 adet havalandırma ve 10 adet suluk aile işletmelerimizde alımı sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Sulamalar için verilen destekler hakkında bilgi veren Öztürk, “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konusunda ise 2024 yılında 19. Etap kapsamında toplam 158 adet bireysel sulama projesi uygulanmış ve 20 milyon 434 bin 494 TL hibe çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır. Proje uygulaması ile yaklaşık 14 bin dekar arazi modern basınçlı sulamaya açılmıştır. İlimizde 2024 yılı sonu itibariyle Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında toplam 66 milyon 919 bin 48 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir” dedi.