"Yetenek her yerde" mottosuyla bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin (CBÜ) ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ege Kariyer Fuarı EGEKAF’25’in lansman ve hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi. Manisa’da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olması planlanan fuar, Ege Bölgesi’ndeki on binlerce genci iş dünyasıyla buluşturacak.

Manisa CBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesindeki Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde yapılan fuar lansmanına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, EGEKAF Fuar Yöneticisi Doç. Dr. Eser Yeşildağ, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, paydaş diğer 15 üniversitenin rektörü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, fuarın ana sponsoru olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa OSB yetkileri, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“Hayal etmek ilk adımdır"

Programın açılış konuşmasını yapan EGEKAF Fuar Yöneticisi Doç. Dr. Eser Yeşildağ, “Buradaki organizasyon bir kariyer fuarının tanıtılmasının ötesinde bireylerin ve kurumların birlikte büyümesi ve geleceğin şekillendirilmesi için güçlü bir başlangıç noktası. Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması adına atılan çok önemli bir adımdır. Ege Kariyer Fuarı sayesinde işverenler, yenilikçi ve yetenekli bireylerle tanışma fırsatı bulacak, gençlerimiz ve profesyoneller kendilerini ifade edebilecekleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilecekleri bir platform bulacak. Bölgemizin işgücü potansiyelini artırmak için somut adımlar atılacak. Sevgili öğrenciler Ege Kariyer Fuarı geleceğinizi inşa etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sizin potansiyeliniz sadece bireysel kariyerinizi değil, aynı zamanda bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını da ileriye taşıyacak. Unutmayın hayal etmek ilk adım. Bu fuar size hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sadece bir köprü vazifesi görecek” dedi.

“Fuar Şehzadeler Kampüsü’nde düzenlenecek”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, “Bu yıl Ege Bölgesi’nde yapılacak olan fuara üniversitemiz ev sahipliği yapıyor. Özellikle sürekli dile getirilen üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli somut örneği olarak düşündüğümüz Ege Kariyer Fuarı’nı üniversite öğrencilerimiz, mezunlarımızın sektör ve kamuyla iş birliği yapmasına imkan sağlayacak ve istihdama yönelik güzel çıktılar olacak bir fuardır. Üniversitemizin ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz fuara 50’nin üzerinde kamu kurumu dahil oldu. Şu an için 150’nin üzerinde etkinlik ve 200’ün üzerinde katılımcıya ulaşmış bulunuyoruz. Fuar üniversitemizin Şehzadeler Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Biz burada büyük bir çadır kurarak, yaklaşık 5 bin metrekareye yakın kapalı bir alan oluşturduk. Fakülte binalarımızın alanlarını da etkinlik alanı olarak kullanacağız. Şu an itibarıyla 250 stant alanı dolmuş durumda. Oldukça yoğun bir ilgi var. 20’nin üzerinde söyleşimiz ve öğrencilerimiz için düzenlediğimiz yarışma tarzı etkinlikler olacak” şeklinde konuştu.

Rektör Kibar, fuarın ana sponsoru olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa OSB’ye de katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Önemli bir fuar”

Manisa’nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, “Böyle bir faaliyetin ilimizde icra edilecek olmasından ben de büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sürekli piyasanın talep ettiği işgücü noksanlığından bahsedilir. Aslında bütün gençlerimiz kendi alanlarında çok yetenekli. Önemli olan bu yeteneklerin bulunması ve keşfedilmesi, hem bireysel hem toplumsal olarak bu konuyla ilgili bir merak uyandırılması. Bu çok önemli. İnşallah el birliğiyle Cumhurbaşkanımızın riyaset ve rehberliğinde ulusal, milli stratejik hedefleri hep beraber oluşturup, her birimiz üzerimize düşen vazifeleri ifa ederek bu sonuçları daha da iyileştiririz. Bu kariyer fuarına kamu kurum ve kuruluşlarımız da dahil. Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda kim, nerede, ne zaman hangi müdahalelerle daha verimli katkıyı sunuyor, bunun mecrası Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi. Ofisin belirlemiş olduğu standartlar, prosedürler ve bilgi teknolojinin en etkili şekilde kullanılarak oluşturduğu platformlar işimizi kolaylaştırıyor. Hepimizin hem kendi yaşam kalitemizi hem toplumun sosyal refah seviyesini yükseltmek için seferber olmamız lazım” dedi.

“Bölge ve ülkenin kalkınması için aracıyız”

Yaptıkları çalışmanın amacının önce bölgesel, ardından da ulusal kalkınmaya aracı olmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise şunları söyledi:

“İnsan kaynakları dediğimizde bireyle başlayan süreçte diğer araçlarla birlikte oluşan bir ekosistem var; buna EDGE diyoruz. Erken dönem kariyer ekosistemi. Bu ekosistem içinde var olan 11 ayrı ürünü çalışarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına destek veriyor. Bu fuarlar çok büyük bir platform. Dünyada böyle bir örnek yok. 2019 yılından bu yana düzenli olarak her yıl sürüyor. 149 üniversitenin iş birliğinde yapılıyor bu. Öğrenci sayısı 1 milyonu, katılımcı firma sayısı 10 bini geçti. Kamu da burada bulunuyor. Manisa’da 50’den fazla kamu kurumu katılacak. Özel sektör de burada. Kamu kurumlarının özel sektörle rekabet ettiği bir düzlemi düşünün. 30 yıl önce böyle bir durum var mıydı, yoktu. Şimdi kamu kurumlarımız üniversitelerde yetişen yetenekli öğrencileri kendi kurumlarına almak için özel sektörle rekabet ediyor. Öğrenci hem kamu kurumunu hem özel sektörü ziyaret ediyor. Kendisi için en uygun olana karar veriyor. Kamu kurumlarının yaptığı etkinlikler son iki üç senedir özel sektörün önüne geçmiş durumdadır. Bölgesel kariyer fuarlarının yapıldığı illerde ihracatta artış yaşanmış, sanayi sektörünün gelirinde artış olmuş, sigortalı çalışan sayısı artmış, firma sayısı artmış ve işsizlik başvurusu sayılarında azalma olmuş.”

Lansman ve çalıştay, Dr. Savaş Ceylan tarafından gerçekleştirilen "Erken Dönem Kariyer Ekosistemi" konulu sunum ile sona erdi. Programın bitiminde Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a şehzadeler şehri Manisa’nın sembollerinden olan padişah kaftanı tablosu hediye etti.

Fuar 26-27 Şubat tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.