Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Mimarlar Odası ve Celal Bayar Üniversitesi şehrin kaybolan tarihine ışık tutmak için bir araya geldi. Tarihçiler, akademisyenler ve mimarlar “Manisa’nın Kaybolan Tarihi” konulu panelde şehrin sembol yapıları ve geleneksel konutları hakkındaki bilgiler sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Mimarlar Odası ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) işbirliğinde düzenlenen panel, Atatürk Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panele Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği Başkanı Mahir Gülhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürü (KUDEB) Vacide Elmalı ile mimarlar ve vatandaşlar katıldı. Panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nejdet Bilgi, Prof. Dr. Nurettin Gülmez ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Yüksek birer sunum yaptı.

Panelde, Manisa’nın sembol yapıları olan Manisa Kalesi, Yoğurtçu Kalesi, Manisa Sarayı (Saray-ı Amire) ve sarayın günümüze ulaşan tek yapısı Fatih Kulesi’nin tarihi ve mimari önemi üzerinde duruldu. Ayrıca şehrin geleneksel konutları, Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi, Alaca Hamamı, Moris Şinasi Çocuk Hastanesi ve Beyaz Fil gibi yapıların mimari ve tarihi özellikleri de detaylı bir şekilde paylaşıldı.Panelde Manisa kent merkezini konu alan geçmiş yüzyıllara ve günümüze ait minyatür, tablo ve fotoğraflar da incelendi. Bu sayede katılımcılar şehrin zaman içindeki dönüşümünü görme fırsatı buldu.

Panelin sonunda, dinleyiciler tarafından konuşmacılara yöneltilen sorular da yanıtlandı. Panel konuşmacılara hediye takdimi ile sona erdi