Manisa’nın profesyonel liglerdeki 4 takımı haftayı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

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Manisa’nın profesyonel liglerdeki futbol takımları kötü bir haftayı geride bıraktı. Trendyol 1. Lig’deki Manisa temsilcisi Manisa FK kendi evinde Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalırken galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı. TFF 2. Lig’deki Manisa temsilcisi Somaspor ise deplasmanda Kastamonu 1966’ya 1-0 mağlup oldu. TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor evinde Silivrispor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürürken bir diğer 3. Lig temsilcisi Turgutluspor ise evinde Anadolu Üniversitesi ile 0-0 berabere kaldı. Turgutluspor bu sonuçla geçen hafta yükseldiği liderlik koltuğundan 3. sıraya indi.