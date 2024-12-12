Soma Termik Santrali'nin oluşturduğu hava kirliliği, felaket seviyesinde çevreyi etkilemeyi sürdürüyor. Kara duman, kül, sis tabakası, toz ve koku vatandaşlara zarar vermeye devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Soma’da hava kirliği sorunu insanların hayatlarını derinlemesine etkilemeyi sürdürüyor.

Termik santrale fitre takılmaması ölümcül sağlık sorunlarına neden olmasının yanında insanların günlük yaşamlarına büyük engeller getiriyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun son raporuna göre Soma; 2022’de 63 gün, 2023’te 44 günle Türkiye’de ulusal değerlerin ve AB normlarının en fazla aşıldığı nokta durumunda.

Kömürlü termik santrallere yönelik 2013 yılından itibaren Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları hiçe sayılarak çevre yatırımlarını yapmaları için ek süre verildi. Torku şirketi ise söz konusu çevre yatırımlarını hala hayata geçirmeyerek havayı kirletmeye ve halk sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Sevdiklerinin ve kendilerinin sağlıklarından endişe eden Somalılar temiz havaya bir an önce kavuşmak istiyor.

''BEBEĞİMİN BU HAVADA BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORUM''

Genç yaşına rağmen nefes darlığı başladığını ve giderek arttığını belirten 2 aylık anne Burcu Dayıca, ''Doğma büyüme buralıyım. Nefes darlığıyla yaşıyorum şu dönem içinde. Daha fazlalaştı artık. 2 aylık bebeğim var. Bebeğimin bu havada büyümesini, bu ortamda büyümesini istemiyorum ama mekanımız memleketimiz burası. Hava filtreleriyle evin içinde ne kadar temiz hava sağlayabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz ancak olmuyor. Yaz aylarında balkonlarımızı asla kullanamıyoruz. Bir gün yıkamadığınız dakika her yer toz. Bir şeyi silmeden yıkamadan asla kullanamıyoruz. Puslu, karanlık, sıkıcı bir havayla baş başayız. Daha fazla nefes almak istiyoruz. Çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Yolda gidersiniz bir anda sis çöker ya, o havayı biz yılllardır yaşıyoruz'' dedi.

''SOMALIYIZ DERKEN UTANMAK İSTEMİYORUZ''

‘Zehir soluduğumuzun farkındayız’ diyen 2 çocuk babası Nihat Erdoğan, “Soma’da hava kirliği hep böyle miydi, değildi. Devletin işlettiği dönemde hava filtresinin daha sıkı bir denetime tabi olduğunu daha iyi olduğunu biliyoruz çocukluğumuzdan. Çocukluğumuz döneminde bu kadar yoğun bir hava kirliliği ben hatırlamıyorum. Ya da genzimizde bir yanıklık hissettiğimi hatırlamıyorum. Soma’da yaşayan iki çocuk babası bir insan olarak Soma’nın bir an önce temiz bir havaya dönmesini istiyorum. Biz zehir soluduğumuzun farkındayız. Bunun bir an önce değişmesini istiyoruz. Yetkililer gerekli hamleleri yaparsa bunun değişebileceğine inanıyoruz. Biz Somalıyız derken utanmak istemiyoruz. Gururlanmak istiyoruz. Ferdi başkanın da Sercan başkanın da ciddi bir gayreti var ortada. Bu işi başarabilirlerse Somalılıkla, Manisalılıkla gurur duyabiliriz'' dedi.

''SAĞLIĞIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ''

Hava kirliliğinin en çok kadınları etkilediği belirten Tuğba Yetişir ise, ''Sigara içmeyen biri bile kolay bir şekilde tıkanabiliyor. En kötü biz etkileniyoruz. Özellikle hanımlar. Dışarıya çamaşır filan serilmiyor. Beyaz serilen çamaşırlar içeriye girdiği zaman siyah bir şekilde giriyor. Benim ablam çok büyük bir Yeşilaycıdır. Geçen sene doktora gittiğimizde sen sigara mı kullanıyorsun diye bir yanıt aldı. Ki ablam sigara içilen ortamda bile durmaz. Sağlığımız için endişeliyiz'' dedi.

Havadaki külün yaşamlarını nasıl etkilediğini anlatan Ömer Yaşar, ''Bacanın külünden, dumanından çok rahatsızız Benim arabam garajın içinde, sabah geliyorum aracın camları simsiyah. Evin önünde iz çıkıyor, bastığımız zaman külden. Buna bir an önce bir çare bulsunlar. Biz peşindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için mücadele eden başkanlarımızın yanındayız. İnşallah bir an evvel bu iş çözülsün'' dedi.