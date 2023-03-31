Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan, SMA Tip 1 hastası Duru Sağlık için belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, odalar ve iş dünyası seferber oldu.

Manisa Valiliği izinli resmi yardım kampanyası çerçevesinde tedavi için gerekli olan paranın yaklaşık yüzde 80’i toplanırken, kalan miktarın tamamlanması için Salihli’de dev bir organizasyon gerçekleştirilecek. 3 Nisan Pazartesi günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı programda hayırseverlerinde desteğiyle Duru Sağlık’ın tedavisi için gerekli olan 8 milyon liranın toplanması hedefleniyor.