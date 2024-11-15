Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri sinema endüstrisinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Manisa Sinema Ofisi’ni açtı. Şehir Tiyatroları binasında hizmete giren ofisin, Manisa’da film üretimi yapmak isteyen yapımcı, yönetmen ve vatandaşlara destek sağlaması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti film ve belgesel yapımcıları için cazibe merkezi haline getirmek için Manisa Sinema Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kentin dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılmasını sağlayacak projelere destek vermeyi amaçlayan Manisa Sinema Ofisi, sinema eğitimi ve film gösterimleriyle Manisalıları buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, film yapımcılarının ihtiyaç duyduğu teknik destek, oyuncu seçimi ve çekim mekanı gibi kritik konularda kapsamlı imkanlar sağlayacak ve projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak. Manisa Sinema Ofisi’nin katkıda bulunacağı projelerle kentin doğal ve tarihi güzellikleri sinema ve belgesel filmler aracılığıyla tanıtılacak.

Ofisin açılış töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Sinema Ofisi’nin açılış konuşmasını yaptı. Kılıç, “Manisa Sinema’nın kalbi olacak. Biz buna inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de Manisa’nın kültür ve sanat şehri olması noktasında hayalleri ve hedefleri var. Biz de bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu Manisa için bir kültür devrimidir”

Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Sinema Ofisi’nde yapılan çalışmalar sayesinde kentin sinema aracılığıyla tanıtılacağını dile getirdi. Penbeklioğlu, “Manisa’nın kültür ve sanat yolculuğunda, yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Manisa Sinema Ofisi’ni açarak ’SineManisa Buluşmaları’nı başlatıyoruz. Bu Manisa için bir kültür devrimidir. Sinemanın birleştirici gücüyle şehrimizin sokaklarını, meydanlarını, tarihini ve doğasını tüm Türkiye’ye hatta dünyaya taşımaya hazırlanıyoruz. Bugün sizlere yalnızca bir proje tanıtmıyoruz. Manisa’nın sinemayla, sanatla, hayallerle dolu yarınlarını inşa etme sözü veriyoruz. SineManisa Buluşmalarımızla Manisa’yı sinemacılarımız için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası yalnızca bir Sinema Ofisi değil, yeni hikayelerin, büyük hayallerin filizlendiği bir merkez olacak” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, kentin sinema endüstrisi için geniş imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti. Sudak, “Hem doğal güzellikler hem de tarihi güzellikler açısından Manisa’nın çok yüksek bir potansiyeli var. Biz İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak ve Manisa Valiliği olarak şehrin köklü tarihinin açığa çıkartılması için birçok çalışma yapıyoruz. Müzeler, ören yerleri gibi Fakat bunun yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, bir sinema ofisiyle bunların ortaya çıkartılması, yapımcılarla prodüksiyon şirketleriyle buluşturulması çok önemlidir. Yerel yönetimlerin desteği bu konuda çok önemli olduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu çalışmayı çok değerli buluyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Manisa’nın da sinema sektörünün paydaşlarından biri olmasını istediklerini söyledi. Kılınçlar, “Sinema Ofisimiz için bir envanter oluşturmayı planlıyoruz. Manisa’da film çekmeye karar veren bir yapımcı ya da yönetmenimiz geldiğinde bu envantere bakabilsin. Bu envanter sayesinde film yapım sürecindeki ihtiyaçlarını kolay bir şekilde temin etmelerini sağlamayı hedefliyoruz” sözlerini kaydetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Birleşik Sanatlar Bölümü mezunu olduğunu ifade eden Ömer Can Çayır, “Üretim olarak baktığımızda Manisa’da endüstriyel üretim var. Fakat, sanatsal üretimi endüstriyel üretimle oranladığımızda biraz geride kalıyor. Bunu dengelemek ve hatta sanatsal üretimin endüstriyel üretimin önüne geçmesini sağlamak böyle hamleler gerçekleşebilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Ersin Uluk ise Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara açık olarak böyle bir ofis açmasını olumlu bulduğunu söyledi. Uluk, “Belediye’nin böyle bir projeyi kamuya, katılıma açık olarak hayata geçirmesi çok değerli. Böyle bir demokrat fikri işlemesi açısından çok değerli buluyoruz. Çünkü, yediden yetmişe, ilgi duyan, öğrenmek isteyen, kim varsa bu oluşuma dahil olabilecek. Herkesin bir fikri vardır ve bu fikirler değerlidir. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ortaya bir süreç çıkar. Ben de İstanbul’dan göçmüş, bu işin bir profesyoneli olarak çalışmalara bakacağım. Ben ne yapabilirim, buradaki çalışmalara nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Bu süreçte kendimi konumlandıracağım” dedi.