Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Başkan Zeyrek, söz verdikleri gibi Akhisar İlçesi Selçikli Mahallesi’nin yaklaşık 50 yıldır süregelen su sorununun çözülmesinin ardından mahalleye bir ziyaret gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin 3 kilometrelik hat döşeyerek sondaj ve depo arasındaki bağlantıyı sağladığını belirten Başkan Zeyrek, “Üçüncü sondajı da açtıktan sonra artık Selçikli’de su problemi tarihe karışacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin yoğun çalışmalarıyla Selçikli Mahallesi’nin yıllardır çözülemeyen su sorunu nihayet sona erdi.

Başkan Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte mahalleye yaptığı ziyarette, su sorununu tamamen çözüme kavuşturduklarını duyurdu.

Başkan Zeyrek, mahalleliler ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde tespit ve ortak akılla hareket eden yönetim anlayışını vurgulayan Zeyrek, “Muhtarlarımızın taleplerini dinliyor, sorunları yerinde görüyor ve çözümü halkımızla birlikte üretiyoruz” dedi.

Zeyrek, su sorununun çözülmesine ek olarak, Selçikli ile Gökçeahmet arasındaki 8 kilometrelik yolun bakımının tamamlandığını, 2 kilometrelik yolun şarampol ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını, önümüzdeki Mayıs ayında ise Selçikli ve Yaykın arasındaki 10 kilometrelik yolun sathi kaplama işleminin bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.

“El Ele Çözemeyeceğimiz Problem Yok”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerinin azalmasına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, belediyeyi devraldıklarında 2,4 milyar TL borçla karşılaştıklarını, buna rağmen 800 milyon TL borç ödeyerek yatırımları sürdürdüklerini ifade etti.

Birlikte olup, el ele verdikten sonra çözemeyecekleri hiçbir problemin olmadığını söyleyen Zeyrek, “Hem hizmetler yapılıyor hem borç ödeniyor, ‘Nasıl yapıyorsun’ diye soruyorlar. Artık rantçı anlayışı Büyükşehir Belediyesi’nden içeri sokmuyoruz. Hiçbir zaman da giremeyecek. Biz halkımızın parasını halkımıza harcayacağız diye yola çıktık. Biz devletin bize emanet ettiği parayı hakkaniyetli bir şekilde ihtiyaç olan yerde harcıyoruz ve buna devam edeceğiz. Besim Dutlulu başkan ile birlikte Selçikli’nin de Yaykın’ın da su sorununu çözeriz. Ova yollarının, mahalle yollarının bağlantılarını yaparız. Biz birlikte bir bütünüz. Önümüzdeki görev süresi içinde de sizlerin sorunlarını masalar etrafında konuşup yerinde çözüldüğünü görmeye devam edeceğiz. Biz, oy veren, vermeyen herkese hizmet yapıyoruz. Oy verenlerin de helalliğini almak için bu yola çıktık. Selçikli’nin su sorununun kalmadığı günleri görüyorum. Bu oyların da helalliğini alacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Muhtardan Hizmetlere Teşekkür

Selçikli Mahallesi Muhtarı Münir Karaca da mahallede yıllardır süren içme suyu sorununun çözüldüğünü, derelerin temizlendiğini belirterek Başkan Zeyrek ve ekibine teşekkür etti. Mahalleliler de Başkan Zeyrek’e hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar programı kapsamında, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesinde personeller ve çevre mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkanlar, personellerin ve muhtarların taleplerini dinleyerek not aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına fotoğraf çekildi ve Başkan Zeyrek Akhisar ziyaretini tamamladı.