Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde tamamlanmak üzere olan 400 konutluk TOKİ Sosyal Konut Projesi alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde tamamlanmak üzere olan 400 konutluk TOKİ Sosyal Konut Projesi alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi’nin katkılarıyla TOKİ tarafından Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde hayata geçirilen 400 konutluk Sosyal Konut Projesi’nde sona gelindi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte proje alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Hazırlanan örnek daireyi de gezen Başkan Çelik, "Bilindiği gibi belediyemizin yoğun gayretleri, girişimleri, katkı ve destekleriyle Sancaklı Bozköy Mahallemizde 400 konutluk bir sosyal konut projesi hayata geçirilmişti. Hak sahiplerimiz belli. İnşaat çalışmaları devam ederken de belli periyotlarda gelip inceleme yapmış, bilgi almıştık. Bugün çok mutluyuz, artık sona gelindi. Daireler tamamlandı, çevre düzenlemesi devam ediyor. Nasip olursa bir ay içerisinde artık burada herşey bitecek ve burası kabul aşamasına gelmiş olacak. Bu da şu demek; 2-3 ay içerisinde hak sahiplerimiz dairelerine taşınabilecekler" dedi.

Peyzaj çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğine değinen Başkan Çelik "Aydınlatma direkleri, yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Dairelerin ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Hedef bu ay sonunda tüm bu çalışmaları tamamlayıp, TOKİ’ye teslimini sağlamak. Bu kadar güzel bir emeği gördüğüm için son derece mutluyum. Şimdiden burada oturacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre- Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a projeyi ilçemize kazandırdıkları için hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.