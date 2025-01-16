Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışı turnelerdeki başarılı performanslarıyla Manisa’nın sanat vizyonunu uluslararası arenaya taşıyor. Şehir Tiyatroları, sömestr tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturacak ilçe turnesiyle sanatı her yaştan vatandaşın ayağına götürmeye hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Başkan Ferdi Zeyrek’in, sosyal yaşamı sanatla harmanlayarak şehri bir kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda, çalışmalarını sürdürüyor. Şehir Tiyatroları, 2024 yılının son çeyreğinde hem Adana’da hem de Berlin’de düzenlenen prestijli festivallerde sahne aldı. 9. Adana Şehir Tiyatroları Buluşması’nda William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunu 600 tiyatroseverin yoğun ilgisiyle karşılanırken Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali’nde sahnelenen “Biraz Daha Çikolata” adlı oyun da 300 izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Bu başarılar, Manisa’yı sanatın evrensel diliyle buluşturma vizyonunun önemli adımları arasında yer aldı.

Sömestr tatilinde ilçelerde çocuklar sanatla buluşuyor

Manisa Şehir Tiyatroları, sanat herkes içindir anlayışıyla sosyal yaşamı sanatla bütünleştiren projelerine bir yenisini ekliyor. Sömestr tatilinde, çocuklar için hazırlanan “Bay Pati’nin Mutfağı” adlı oyun, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Saruhanlı ve Selendi ilçelerinde sahnelenecek. 2025 yılında, hem yetişkin hem de çocuk oyunlarıyla yurt içi ve yurt dışı turnelerine devam edecek ekip, tiyatro sevgisini geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürecek.

“Manisa’yı bir kültür ve sanat şehri yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sanatın bir şehri dönüştüren en güçlü araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, “Manisa’yı bir kültür ve sanat kenti yapma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Şehir Tiyatrolarımızın Adana ve Berlin’deki başarıları, bu vizyonumuzun hem ulusal hem de evrensel ölçekte de değer gördüğünün bir göstergesi. Ancak bizim için en büyük mutluluk, sanatı halkımızın ayağına götürmek. Sömestr tatilinde gerçekleştireceğimiz ilçe turnesi ve 2025 yılına yönelik projelerimizle, sanatın her yaştan vatandaşımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sanatın ışığını Manisa’nın her köşesine taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal yaşamı sanatla birleştirerek şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.