Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ekim ayından bu yana sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası, Biraz Daha Çikolata ve Bay Patinin Mutfağı oyunlarıyla yaklaşık 9 bin izleyiciye ulaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın kültürel yaşamına katkı sağlayan Şehir Tiyatrosu, Ekim ayından itibaren sahnelediği oyunlarla sanatseverleri bir araya getirdi. Shakespeare'in ünlü eseri ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’, 11 kez sahnelenerek büyük ilgi toplarken, ‘Biraz Daha Çikolata’ adlı oyun ise 2 kez izleyiciyle buluştu. Ayrıca, çocuklar için sahnelenen ‘Bay Patinin Mutfağı’ adlı oyun ise 12 kez oynandı. Ekim ayında perdesini açan Şehir Tiyatrosu, yoğun ilgi gördü ve 9 bin Manisalıyı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle hem yetişkinleri hem de çocukları tiyatro ile buluştururken, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların eğlenceli saatler geçirmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tiyatronun her yaştan izleyiciyi bir araya getirmesi, kültürel zenginliğin ve sanata olan ilginin artmasına katkı sağlıyor.

“Kültür Sanat Faaliyetlerine Ara Vermeden Devam Edeceğiz”

Manisa’nın kent yaşamında tiyatroyu önemsediklerinin altını çizen Zeyrek, “Manisa Şehir Tiyatromuz Ekim ayında perdelerini açtı. Ve açıldığı günden bu yana 9 bin vatandaşımızı tiyatro ile buluşturdu. Kentimizde sosyal yaşamı sanatla harmanlayarak Manisa’mızı kültür sanat kenti yapacağız. Çünkü tiyatro yaşamdır, doğadır, kültürlerin en güzel anlatım şeklidir. Sanatın ve sanatçıların değer gördüğü bir ülke olma hayalinden bir adım bile geri adım atmadan, kentimizde kültür sanat faaliyetlerine ve bu alandaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Manisa’mızın sanatta hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız” dedi.

Tiyatro Gösterileri 2025 Yılında Devam Edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in sanata verdiği önemin altını çizdi. Vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlayan tiyatro gösterilerinin 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Penbeklioğlu, tüm sanat ve tiyatro sevenleri, oyunları izlemeye davet etti.