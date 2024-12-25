Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi, Fizik Tedavi Ünitesi ve Gebe Polikliniği hizmete açıldı.

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi, Fizik Tedavi Ünitesi ve Gebe Polikliniği Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca’nın katılmıyla hizmete açıldı.

Açılış töreni öncesinde konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Manisa Şehir Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen birimlerin herkese faydalı olmasını dileyen Başhekim Saka, "Manisa Şehir Hastanesi olarak açacağımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitemiz, Fizik Tedavi Ünitemiz ve Gebe Polikliniğimiz, sağlık hizmetlerimizi daha nitelikli bir seviyeye taşıma hedefimizin somut birer parçasıdır. GETAT Ünitemiz, geleneksel yöntemlerle modern tıbbı birleştirerek hastalarımıza bütüncül bir yaklaşım sunarken, Fizik Tedavi Ünitemiz son teknoloji cihazlarla donatılmış altyapısıyla hastalarımızın hareket kabiliyetini artırmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için kapsamlı bir hizmet anlayışıyla çalışacaktır. Gebe Polikliniğimiz ise, anne adaylarımızın sağlıklı ve güvenli bir gebelik süreci geçirmelerini sağlamak ve tıbbi bir zorunluluk olmadıkça normal doğumu desteklemek üzere ‘Her Gebeye Bir Ebe’ anlayışıyla hizmet verecektir." dedi.

"Manisamıza hayırlı olsun"

Yeni bölümlerin açılışlarını gerçekleştiren Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ise hastane yöneticilerinin tebrik ederek, Manisa Şehir Hastanesinde bir süre ara verilen fizik tedavi hizmetinin yeniden hizmete sokulduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Karaca, "Vatandaşlarımızın bu konuda çok büyük talepleri vardı. Merkezefendi Devlet Hastanemizde de bu hizmetleri yoğunlaştırmıştık. Kapasite olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Tabii ki yine de yeterli olmuyordu. Şehir Hastanemizde de gerekli çalışmaları yaptık. Tıbbi cihazları, aletleri de kabul ettik, talep ettik ve aldık. Bu hizmetleri de bugün başlatıyoruz. Manisamızın büyük bir ihtiyacı olan fizik tedavi hizmetleri bundan sonra çok güzel bir şekilde kapasitesine uygun verilecektir. Ayrıca hastane bünyesinde bir de Getat ünitesi açıyoruz. O da alternatif tedavilerle ilgili her türlü seçeneği sunuyor. GETAT merkezimizde Akupunktur, Homeopati, Kupa Terapi, Mezoterapi, Ozon tedavi ve Tıbbi hipnoz üniteleri hizmet verecek. Manisamıza halkımıza hayırlı olsun diyorum." dedi.

‘Her Gebeye Bir Ebe’

Açılışı yapılan ve ‘Her Gebeye Bir Ebe’ anlayışıyla hizmet verecek olan Gebe Polikliniğinin ise, anne adaylarının sağlıklı ve güvenli bir gebelik süreci geçirmelerini sağlamak olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Karaca, "Gebe Polikliniğimiz, tıbbi bir zorunluluk olmadıkça normal doğumu desteklemek üzere ‘Her Gebeye Bir Ebe’ anlayışıyla hizmet verecektir. Toplum sağlığı, kadın sağlığı sizlerin elinde. Başarırsak sizlerle beraber başaracağız. İnşallah bu normal doğum anlayışını yerleştireceğiz. Sezeryan, bir doğum yöntemi değil, ameliyattır. Bunu gerektiren durumlarda tabii ki yapılacak ama bizim amacımız fizyolojik olan doğal olan normal doğumu özendirmek ve teşvik etmek olacak. Bunun için de bütün ebelerimizle yöneticilerimizle doğum odalarını tanıtıyoruz. Sezaryen konusunda Manisa olarak yüzde 30 seviyelerindeyiz. Amacımız bunu yüzde 15’lere kadar indirmek. Her gebeye bir ebe ile bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kadınlarımız, toplumumuz, halkımız, vatandaşımız bizim için önemli. Kadınlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.