Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, 5 yıl önce açılan hastanede bugüne kadar 6 buçuk milyon hastaya poliklinik hizmeti verildiğini ve 22 binden fazla anjiyo işlemi yapıldığını açıkladı.

Manisa’da 30 Ekim 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan ve Türkiye’nin ilk şehir hastanelerinden biri olan Manisa Şehir Hastanesi 5 yılı geride bıraktı. 5 yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "5 yıl önce hizmete başlayan Manisa Şehir kaliteden ödün vermeden, kendini yenileyerek ve geliştirerek tüm dahili, cerrahi ve temel ana branşlarımızın yanı sıra, dahiliye, cerrahi, kadın doğum ve çocuk yan dal branşları olmak üzere birçok alanda özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Manisa Şehir Hastanesinin, etik değerlerden ödün vermeden hastalarının haklarını önemseyen, ihtiyaç, istek ve beklentilerini gözeten, kesintisiz, ulaşılabilir ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlara uygun şekilde sunan bir hastane olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Saka, "Manisa Şehir Hastanesi açıldığı yıl olan 2018’den bu yana 5 yılda, 2 bin 350 çalışanıyla, 6.5 milyon poliklinik hasta muayenesi, 165 bin yatan hasta tedavisi, 95 bin 400 ameliyat, bin 140 Bypass, 22 bin 500 anjiyo işlemi, 20 bin endoskopi işlemi, 17 bin 400 doğum, çocuk acil, yetişkin acil ve kadın doğum acil olmak üzere; 2 milyon 200 bin acil servis hasta başvurusu hizmetlerini yürüterek büyük bir tanı, tedavi ve en önemlisi de sağlığı sürdürme hizmetine öncülük etmiştir. Tüm bunların yanı sıra Sağlık Turizmi yetki belgesine ve Anne dostu, Bebek Dostu ve Yenidoğan Bebek Dostu sertifikalarına sahip hastanemiz; birçok sağlık turizmi hastasına şifa olmuş; ayrıca, gebe okulu, obezite merkezi ve diyabet okulu programlarıyla yüzlerce kişiye eğitim olanağı sağlamıştır" diye konuştu.

Tam donanımlı yoğun bakım odaları, altyapısı ve nitelikli yatak kapasitesi ile tıbbi ve teknik açıdan önemli bir yere sahip olan hastanenin, güçlü bir sağlık kadrosuyla; öncelikli olarak, güveni, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel ilke edindiğinden bahseden Uzm. Dr. Saka, "2023 yılı projelerimiz arasında bulunan ’Yara Bakım Polikliniği’, ’İnme Merkezi’ ve ’Çocuklar için Duyu Bütünleme Odası’ çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu ana kadar yara bakım polikliniğimizde 300’e yakın hastamıza hizmet verdik. İnme Merkezi ve Kalp Merkezi olan hastanemiz bu konuda da çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Tüm hastane çalışanlarımızla; şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için tüm hastalarımıza sağlık hizmetini en kaliteli şekilde sunmaya devam edeceğiz" dedi.