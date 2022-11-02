Manisa’da 2018 yılında hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi, 4 yıllık süre zarfında toplam 5 milyon 280 bin hastaya şifa oldu. 1 milyon 400 binlik Manisa nüfusunun neredeyse 3 katına hizmet veren hastane kurulduğu günden bugüne kadar yatak kapasitesini de yüzde 6 arttırdı.

Manisa’da 2018 yılında hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi, 4 yıllık süre zarfında toplam 5 milyon 280 bin hastaya şifa oldu. 1 milyon 400 binlik Manisa nüfusunun neredeyse 3 katına hizmet veren hastane kurulduğu günden bugüne kadar yatak kapasitesini de yüzde 6 arttırdı.

Manisa’da 2018 yılında 558 yatakla hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi, geçen 4 yıllık süre zarfında hem pek çok birimde çalışmalarını sürdürürken yatak kapasitesini de yüzde 6 arttırarak 598’e çıkardı. Dahiliye, cerrahi, kadın doğum ve çocuk yan dal branşları olmak üzere birçok alanda hizmet veren hastane bölgenin de tek şehir hastanesi olması özelliğiyle dikkat çekiyor. 2 bin 350 çalışanıyla bugüne kadar 5 milyon 280 bin hastaya şifa olan Manisa Şehir Hastanesi, 1 milyon 400 binlik Manisa nüfusunu neredeyse 3’e katladı.

Kendilerini yenileyerek hizmet kalitesini arttırmaya devam ettiklerini söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “4 yıl önce 2018 yılında Türkiye’nin 7’nci Şehir Hastanesi olarak hizmet vermeye başladık. Açıldığımız günden itibaren de Ege Bölgesi’nin tek Şehir Hastanesiyiz. 4 yılda uzman hekimlerimizle birlikte sadece Manisa ve ilçelerine değil Ege Bölgesi’ne, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki hastalara hatta sağlık turizmiyle de yurtdışı hastalara şifa verdik” dedi.

“5 milyon 280 bin hastaya poliklinik hizmeti verdik”

Alanında uzman hekimleriyle hizmet verdiklerini söyleyen Başhekim Saka, “Alanında uzman 290 hekimimiz var. Toplam 2 bin 350 personelimizle 4 yıldır güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. 5 milyon 280 bin hastaya poliklinik hizmeti verdik. Çocuk acil ve erişkin acilimiz 1 milyon 800 bin hastaya şifa kaynağı oldu. 168 bin hastamız yatarak tedavi gördü. 68 bin ameliyat yapıldı. 910 baypas ameliyatı yapıldı. 14 bin doğum gerçekleşti. Bu rakamları söylemesi kolay ama gerçekten büyük işler başardık” diye konuştu.

“23 bin Covid hastamız yatarak tedavi gördü”

Korona virüs salgını döneminde büyük bir yükü omuzladıklarını söyleyen Saka, “Bizim de 4 yılımızın 2,5 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan Covid pandemisiyle geçti. Dünyayı düşünürsek hastane ve yatak konusunda büyük sorunlar yaşandı. Ama ülkemizde şehir hastaneleri bölgemizde de Manisa Şehir Hastanesi büyük bir yük aldı. Biz hem pandemi sürecini hem de normal ilin ve bölgenin hasta yükünü almaya çalıştık. 214 bin civarı Covid hastamız başvurdu. 23 bin Covid hastamız yatarak tedavi gördü. Yatak büyüklüğü yoğun bakım ihtiyacı tüm bu sorunlarda hem Manisa Şehir Hastanesi hem de diğer şehir hastaneleri ülkemize büyük kolaylıklar kazandırdı. Ekim ayında bakanlığımızın da önerisiyle isteğiyle mesai dışı polikliniğe başladık. Hafta içi 17.00 ile 21.00 arası poliklinik hizmetleri veriyoruz. Hafta sonu cumartesi günleri de ameliyatlarımız oluyor. Vatandaşlarımız çok memnun” ifadelerini kullandı.

Yeni birimleri de hizmete alacaklarını söyleyen Saka, “Bir iki hafta içerisinde de ‘İnme Merkezi’ tescilimiz geliyor ki bu Manisa’da bir ilk. Bir yoğun bakım uzmanımız, nöroloji uzmanımız eğitimini aldı. İlk 6 saat içerisinde gelen uygun felçli hastaları, geri dönüşümsüz felçli hastaları tedavi edeceğiz. Bizim için bu çok önemli. Geleneksel Tıp Birimi ruhsatımız da geldi. O hizmete de başlıyoruz. 4 yılda biz sadece bir bina inşa etmedik. En sevdiklerimizin sağlıklarının emanet edildiği bir güven inşa ettik” dedi.

“Allah burayı başımızdan eksik etmesin”

Manisa Şehir Hastanesinden çok memnun olduğunu söyleyen hastalardan Ali Kadir, “Allah burayı başımızdan eksik etmesin. Ben 82 yaşındayım. 82 yaşımdan beri kaç tane varsa ben hepsini biliyorum. Sigorta Hastanesi vardı, gece saat 03.00 te gittik de sıra bulamadık. Bir kadın göz doktorundan ameliyat olacak akşam böyle divanın üstünde sabaha kadar tek bacağıyla yattı. Amerika’da hastalara bakamadılar bizim Türkiye’de her tarafta hastane var. Biz açıkta kalmadık. Şu hastane 550 yataklı. Benim annem 100 yaşında vefat etti. Eski Devlet Hastanesinde sırtımda çıkarıyordum. Asansör yoktu. Girerken para alıyorlardı çıkarken para alıyorlardı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Verdiği aylık da yetiyor, verdiği nimet de yetiyor, yaptığı hastane yol da yetiyor” dedi.