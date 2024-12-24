Irak'ın kuzeyinde şehit olan Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehit oluşunun birinci yılında memleketinde anıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi’nin düzenlediği törenin ardından, şehidin hatıralarını yaşatan serginin açılışı yapıldı. Şehidin ailesi duygusal anlar yaşarken, kardeşi Yunus Budak, “insanlar dört kucak sarıldı bizlere” diye konuştu.

Irak’ın Kuzeyi’nde görev yaptığı sırada PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, şehadetinin birinci yılında Yunusemre ilçesinde bulunan Saruhanbey Camii’nde düzenlenen törenle anıldı. Şehidin ailesi zaman zaman duygularına hakim olamazken, şehidin kardeşi Yunus Budak, “İnsanımız, halkımız hep yanımızda oldu. Çok şükür. Büyükşehir Belediyemiz, komutanlarımız, il jandarma, kaymakamız, valimiz, devletimiz her zaman yanımızda. İnsanlar dört kucak sarıldı bizlere. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

ANMA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Manisalıların yoğun şekilde katıldığı törende Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe, Türkiye Şehit ve Gazi Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı’nın yanı sıra, çok sayıda şehit gazi ailesi ve emniyet personeli hazır bulundu. Törenin ardından şehidin anılarının yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi, Mevlit okundu, dualar edildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANINIZDA

Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız’ın eşlik ettiği aile Şehit Enis Budak’ın mezarını da ziyaret etti. Selçuk Yıldız, “Tüm aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize rahmet diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimizin daima yanında olacağız" dedi.