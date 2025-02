Manisa Kalıp ve Makine İmalatçılar Derneği tarafından hazırlanan ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Yunusemre Belediyesinin paydaş olarak yer aldığı projeyle Manisalı sanayiciler hem karbon ayak izini azaltarak doğayı koruyacak hem de Avrupa Birliği ile daha rahat ihracat yapabilecek.

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçılar Derneği tarafından hazırlanan ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Yunusemre Belediyesinin paydaş olarak hazırladığı "Yeşil Dönüşümde Manisa Sivil Hareket Gücü" Avrupa Birliğinden hibe almaya hak kazandı. Küresel ısınma ve sera gazları gibi aktörlerin başrol oynadığı , uzun yıllardır insanlığın sorunu olan iklim değişikliği neticesinde gerçekleşmesi muhtemel negatif etkenlerden Manisa’da bulunan sanayi kuruluşlarının etkilenme oranının azaltılması ve gelecek nesillerin iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması amacıyla hazırlanan proje 88 bin dolar hibeyle desteklenecek. İklim krizinin önüne geçebilecek yenilikçi meslek grupları konusunda bilgi düzeyinin ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması ve Manisa’nın öne çıkan sektörlerinden olan makine, metal işleme ve kalıpçılık sektörlerinin iklim değişikliğinden ve "AB Yeşil Mutabakat’ kapsamında ki düzenlemelerden etkilenme hassasiyetinin azaltılması hedeflenen projenin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Manisa Kalıp ve Makine İmalatçılar Derneği Başkanı Abdulrahim Arslan, "Bugün size bir lansman için bir aradayız. Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunusemre Belediyesiyle bir yıl önce yazdığımız bir proje hibe almaya hak kazandı. Manisa’dan tek hibe kazanan bu konudaki projedir. 88 bin dolar hibe kazandı. Tutarı çok önemli değil ancak en azından böyle bir projenin yazılmış olması başarı kazanmış olması bizim açımızdan gurur kaynağı. Projeyle ilgili en önemli detay, beklentimiz şu; bir yazılım programıyla beraber öncelikli olarak üyelerimizin karbon ayak izlerini kendilerinin ölçebileceği bir yazılımla karbon ayak izlerini ölçmek ve bununla ilgili onlara öneriler sunmak. Karbon ayak izi konusu iklim anlaşmasıyla beraber Türkiye’nin önündeki önemli handikaplardan biri. Üyelerimizin Manisa sanayicilerinin bundan dolayı ihracattan zorlanmaması için böyle bir gayret içerisine girdik" dedi.

Projeyle birlikte bir çok mekanizmanın hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Proje Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar, "Bu projeyle birlikte aslında biz çok mekanizmayı hayata geçirmeyi amaçladık. Yaklaşık 10 yıllık döneme bakıldığı aman 20’den fazla projenin yürütücüsü ve paydaşı konumundayız. Yürütücü olmayı her zaman tercih ediyoruz. Tabi ki birçok alanda proje yapmaya çalışıyoruz. Ancak son dönemde Avrupa Birliğinin yeşil dönüşüm kapsamındaki programlarına uyum sürecini hızlandırmak ve Manisa sanayisinin bu alanda hızlı adımlar atması ve herhangi bir sıkıntıya düşmemesi adına proaktif önlemler almak için çalışmaları sürdürüyoruz. Son dönemde yine 2022 yılında Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının hibesiyle gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Üreten Şehirler Programı’ kapsamında enerji verimliliği ofisimizi kurduk. O projeyi de başarıyla tamamladık. Hem sahada hem de danışmanlık alanında bir çok çalışmayı yürütüyoruz. Daha öncesinde yine Yunusemre Belediyesiyle ‘Herkes için yeşil bir gelecek’ projesini geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz panelle başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Daha sonrasında da şu anda proje başvurusu yaptığımız 2 büyük projemiz var. Hem yeşil dönüşüm hem de yeşil girişimcilik unsurlarını harekete geçirmeyi hem de dijital dönüşüm kapsamında bir çok çalışmayı uygulamayı düşünüyoruz. Hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki paydaşlarımızla projeler yürütüyoruz. Her bir projenin akabinde bir sonraki projede neler yapabilir çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Hem enerji verimliliği anlamında teknik bazı gelişmelerin yerinde tespit edilmesi kapsamında bazı öngörülerimiz de var" dedi.

Konuşmaların ardından lansman toplantısı katılımcıların soru ve cevaplarıyla devam etti.