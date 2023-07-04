Manisa Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa’nın sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla yılda iki kez toplanan Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, ilgili kurum müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, OSB Müdürleri ve ilgililer katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, mesleki eğitim çalışma grubunun tespitlerine göre; yükseköğretimdeki uygulamalı eğitim modelinin sanayi bölgelerinde hedef-ihtiyaç odaklı yaygınlaştırılması için alınabilecek aksiyonlar görüşüldü, bölge sanayisinin iş birliği için kurulan mekanizmaların işlevselliğinin arttırılması, somut hedefler ile aylık, 3 aylık ve 6 aylık planların oluşturulması konuları ele alındı. Manisa ilinde olgunlaşan sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik gerçekleştirilen çalışmaların da anlatıldığı toplantıda, bundan sonraki süreç için bu kapsamda planlanan çalışmalar ile bu çalışmalardan fayda sağlaması uygun olan firmaların belirlenmesine yönelik görüş ve öneriler alındı.

Toplantı, KOSGEB tarafından sağlanan Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği ve Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgilendirme yapılması ve firmaların bu desteklere yönlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanmasına ilişkin konuların görüşülmesi ile sona erdi.