Alaşehir Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokulunun öğretmen ve velileri ’Manisa sana kanım feda’ kampanyasına destek vererek 68 ünite kan bağışında bulundu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmen ve veliler birlikte kan bağışında bulunarak örnek bir etkinlik düzenledi.

Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından kan alma otobüsü ile okul bahçesinde öğretmen ve öğrenci velilerinden günboyu 68 ünite kan toplandı.

Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mestan Karaoğlu, "Manisa sana kanım feda kan kampanyası kapsamında okulumuzda öğretmen ve velilerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Bir ünite kanın üç hayat kurtardığını ve kan bağışının önemli olduğunu bizler kan vererek öğrencilerimize örnek teşkil etmek istedik. Kan bağışında bulunan öğretmen arkadaşlarımı ve öğrenci velilerimize teşekkür ederim." dedi.