Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla protokol tarafından çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla protokol tarafından çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Manisa protokolü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yönelik çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirdi. İlk etkinlikte Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Manisa Valiliği tarafından Giritligil Hotel’de düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Veli Akdeniz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, gazeteciler ve köşe yazarları katıldı. Programda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa’da görev yapan gazeteciler adına konuşma yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Vali Yaşar Karadeniz, konuşmasında, “Bugün aynı zamanda idareciler günü olarak da kutlanıyor. Dolayısıyla hizmeti yürütenlerle o hizmeti denetleyenleri aynı güne denk getirmişler. Sizler bizim dışarıdaki gözümüz kulağımızsınız. Bizim göremediklerimizi bize gösteriyor duyamadıklarımızı bizim duymamızı sağlıyorsunuz. Denetim görevinin asli fonksiyonu da budur. Özellikle yaptığımız işlerin sahaya yansımalarının ne olduğunu görmek isteyen biriyim. Bazen arkadaşlarımız yaptıkları işleri anlatıyor. Ama bunun neticesi nedir, ben işin o boyutuna bakıyorum. Eğer o neticeyi alamıyorsak yol alamıyoruz demektir. Dolayısıyla sahadaki sonuç bizler için önemli. Bu anlamda da sizlerin bizlere vereceği katkı oldukça büyük” dedi.

Program Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gazeteciler Cemiyeti’ne 10 Ocak ziyareti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Yonca Ekmekçi, Basın Danışmanı Göksel Topçu, Basın Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz ve MHP İl yönetimi de yer aldı. Ziyarette Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelen Başkanvekili Palabıyık ve İl Başkanı Tosuner, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Ziyarete gelen heyet Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’a çiçek takdim etti.

Başkan Çerçi 10 Ocak’ta gazetecileri konuk etti

Yunusemre Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını unutmadı. Meydan Kafe’de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğini yaptığı programa Basın İlan Kurumu Müdürü İdris Cirit, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Derneğin Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ve basın mensupları katıldı. Bu özel günde hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, basın mensuplarının sorunlarının çözümü için çalıştıklarını, bu sorunların çözülmesi konusunda ümitvar olduklarını söyledi. Manisa Basın İlan Kurumu Müdürü İdris Cirit ise “Toplumun gözü kulağı olarak zor bir görev ifa ediyorsunuz. Kurum olarak sizi ailemiz olarak görüyoruz. Bu anlamda gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Her yıl Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensupları ile bir arada olmayı geleneksel hale getirdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise, “Biz yalnızca gazeteci dostu değil, emekçi dostu bir belediyeyiz. Yatırımcı, şehre değer katan bir belediyeyiz aynı zamanda. Projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız yeni projelerimiz var. Projemiz çok. Ekibimiz çalışıyor. Şehri değiştirmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz. Amacımız bu kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Sizler de çalışmalarımızı yakından takip ediyorsunuz, bu anlamda sık sık bir araya geliyoruz. Çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Toplumun haber alma konusunda olmazsa olmazlarındansınız” diye konuştu.

Başkan Çelik’ten Manisa basınına 10 Ocak jesti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Manisa basınında görev yapan gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Geçmişteki siyasi görevleri vesilesiyle de Manisa basınıyla 20 yılı aşkın bir süredir iç içe olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Manisa basınıyla gurur duyuyorum" dedi. Öte yandan Aynı Ali Fasıl Gurubunun eşliğinde basın mensupları kendileri için hazırlanan yemeği yedi, kulaklarının pasını sildi. Başkan Çelik, aynı gün doğum günleri olan Hürışık Gazetesi Muhabiri Yusuf Höyük ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç’a pasta sürprizi yaptı. Höyük ve Aytaç kendileri için hazırlanan pastayı Başkan Çelik ile birlikte kesti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her zaman kendisini fotoğraflayan basın mensuplarını fotoğraf makinesini eline alarak fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Başkan Çelik "Bugün siz dinlenecek, eğleneceksiniz fotoğrafları ise ben çekeceğim" dedi. Yemeğe eşlik eden fasıl grubu etkinliğe ayrı bir renk katarken; basın mensuplarından sesi güzel olan Hüsamettin Edebali ve Tufan Taner Savcı da sahne alarak neşeye neşe kattı. İkili, birbirinden güzel eserlerini meslektaşları için seslendirdi.