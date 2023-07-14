Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Salihli ve Akhisar Büro Amirliği tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Salihli Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Ö.Ü.’nün (41) evinde yapılan aramalarda 205 gram esrar ile boyları 90 santimetre ile 178 santimetre arasında 43 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Büro Amirliği ve Akhisar Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 parça halinde 16,26 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,78 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına S.K. (26), A.G. (30) ve N.Ö. (30) isimli şüphelilerden S.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.