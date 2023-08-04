Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan bir kişi merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan 22 yaşındaki Büşra Sarıgül, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Olayı gören çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sarıgül’ü ambulansa aldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.