Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, yaşanabilecek doğal afet ve depremlere karşı ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olası afet ve depremlere karşı ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Yenal Yıldırım, Faruk Östlüer, Ali Teker, Tamer Aluş, Sercan Çelik, Yunus Emre Füzun ve Hikmet Ceylan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Adem Durukan Duru, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin katıldı. Toplantıda, il genelinde yaşanabilecek doğal afetlere yönelik alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Olası afet durumunda toplanma alanlarının eksiksiz bir altyapıya sahip olmasının vurgulandığı toplantıda eksiklerin tespit edilmesi ve altyapı çalışmalarının hızla başlatılması kararı alındı. Ayrıca toplanma alanlarına yönelik bilgilendirme tabelalarının da arttırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) AFAD ile iş birliği yapılarak, gönüllülere afet eğitimi verilmesi ve eğitim alan bireylerin de yeni gönüllülere bilgi aktarabilmesi amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi planlandı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tanıtılan "Manisa İçin Acil" afet uygulaması da gündeme geldi. Uygulamanın, vatandaşların acil durumlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesini amaçladığı ifade edildi. Ayrıca, il genelinde 65 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 85 adet afet internet noktası kurulum çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.