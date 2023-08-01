Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimininin verdiği İSO 9001 Kalite belgesi alarak kalitesini tescillemiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki 552 öğretmenevine yönelik başlattığı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki öğretmenevinde İSO belgelendirme çalışmaları tamamlandı. Belgelendirme çalışmasını tamamlayan illerin başında gelen ve 6 Ocak 2023 tarihinde başvuru sürecini başlatan Manisa Öğretmenevi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alarak kalitesini tescillemiş oldu.

“Bizim için çok önemli olanı başardık”

Kalitelerini Milli Eğitim Bakanlığından tescillemiş olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Manisa Öğretmenevi Müdürü Şerif Karagöz, “Bakanlık bünyesinde kurulan Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimininin belgelendirme hizmetleri faaliyetleri istikametinde gerçekleştirilen ilk belgelendirme tetkikleri sonucunda, Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’ almaya hak kazanmıştır. Otel bölümünde 56 oda 116 yatak kapasitesi,2 düğün salonu, 2 kafeterya ve 1 lokal ile hizmet veren öğretmenevinde misafir hizmet kalitemizi arttırmak, daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için kurumumuz bünyesinde sunulan hizmetlere yönelik görüş ve düşünceler bizim için önemliydi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanı Selim Yavuz Sandıkçı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’nin bizleri cesaretlendirmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Hasibe Tutar ve Arif Çiçekçi’nin rehberlik ve desteklerinden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonra Manisa’mızı, öğretmenevimizi çevre, sağlık ve güvenlik şartlarını ön planda tutarak yönetim sistemimizi uluslararası standartlara uygun hale getirmek ve yönetmek için tüm gayretimiz ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.