Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli Sarıgöl’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak Sarıgöl’de ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu. İlk ziyareti Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’a yapan Uğurelli, Alemşahlı İlkokulu, Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve yapımı devam eden Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu ve 4 Eylül İlkokulu inşaatlarını inceledi.

Alemşahlı Köyü İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli öğrencilerle birlikte ders dinleyerek sohbet etti. Daha sonra okul müdürü ve öğretmenleriyle bir araya gelen Uğurelli, okulun ihtiyaçları hakkında okul müdürü ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’tan brifing aldı.

Hüseyin Gümüşlü İlkokulu’nu da ziyaret eden Uğurelli, öğrencilerin koro çalışmasını ve halk oyunlarını izledi. Öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Uğurelli daha sonra Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesine geçerek düzenlenen programa katıldı. Okulun tarım alanı öğrencilerinin uygulamalarını yerinde inceleyen Uğurelli, Şermin Tüfekçi Anaokulu öğrencileri ile birlikte okulun duvarlarını boyadı. Öğrencilerle keyifli vakit geçiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, daha sonra yapımı devam eden Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu ve 4 Eylül İlkokulu inşaatlarını gezerek bilgi aldı. Uğurelli incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.