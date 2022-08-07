MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahalle muhtarı Emir Satmaz’ı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kaçar da hazır bulundu. Mahalle muhtarı Emir Satmaz ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır ve beraberindekiler, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından memnun olduğunu belirten Mahalle muhtarı Emir Satmaz, “Geçtiğimiz yıllarda mahallemizde kapsamlı bir altyapı çalışması yapıldı. Kanalizasyon hattımız ve içme suyu hattımız yenilendi. Büyük sorunlarımızdan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde kurtulduk. İhtiyaç ve taleplerimiz olduğunda da her zaman yanımızda olan Büyükşehir ve MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.