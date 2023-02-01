Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in 100. yılında Manisa’ya kazandırılması hedeflenen ve çalışmaları başlayan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in 100. yılında Manisa’ya kazandırılması hedeflenen ve çalışmaları başlayan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihe Saygı projeleri çerçevesinde hazırlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nin yapım çalışmaları başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında yapımına başlanan projenin ilk adımlarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Cengiz Ergün’e MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Manisa Kurtuluş Müzesi Mimarı Ömer Selçuk Baz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, yüklenici firma yetkilileri ve teknik personeller eşlik etti.

Kurtuluş Müzesi hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairemizin ihalesini yapmış olduğu yeni bir projemize start vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği kurtuluş mücadelesini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla ilgili sözleşme tarihi 31 Ocak 2023, yani bir gün önce gerçekleşti. İnşaatın bitimini hedeflediğimiz süre ihalede 400 gün. Yani 14 aylık bir sürece tekabül ediyor. Müze 1918 ile 1923 yılları arasında Manisa topraklarında merkezi otoriteden bağımsız büyüyen sivil halk hareketini anlatan bir hafıza mekanıdır. 1. Dünya Savaşı sonrası işgale adım adım yaklaşan Manisa’nın bu süreçte yaşadıklarına, Kurtuluş Mücadelesini kazanma arifesinde işgal kuvvetlerinin çekilirken şehri yakıp yıkmalarını, kurtuluş mücadelesine ve şehrin yeniden yapılanmasına tanıklık etmektedir. Burası büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği şanlı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla özdeşleşen bir proje. Felaket günlerinin isimsiz kahramanlarını, ailelerini ve çocuklarını bağımsızlık ülküsü için tehlikeye atan kimsesiz, desteksiz kahramanların anılarını yaşatmak, gelecek nesillere, çocuklara, evlatlarımıza o günlerin unutulmaması adına aktarma düşüncesiyle bu projeyi hazırlamış bulunuyoruz. Sergi anlatısında halkın tanıklık ettiği tüm sıkıntı ve imkansızlıklara hüzün ile birlikte umudun hiç yitirilmediği bir ruh halinin mekana tezahür etmesi düşüncesi ile ele alınmıştır” dedi.

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Mevcut alanımız 3 bin 808 metrelik bir alanı kapsıyor. Mevcut binamızın yerleşim alanı 3 bin 54 metrekareye tekabül ediyor. Ve kapalı alanımız da 2 bin 519 metre olarak planlandı. Ben şimdiden emeği geçen bütün ilgili çalışan başta Fen İşlerimiz, İmar İşlerimiz ve diğer Daire Başkanlıklarımız olmak üzere projeyi hazırlayan mimar kardeşimizin ekibine ve inşallah inşaatı eksiksiz bir şekilde alan müteahhit kardeşimize şimdiden başarılar diliyorum. Manisa için hayırlar getirsin. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla eşdeğer olacak bu projeyi bütün Türkiye’ye mal edeceğimiz, Manisa’nın şanlı geçmişini geleceğe aktaracağımız bir proje olarak gördüğümüz için çok anlamlı buluyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Atatürk Anıtı özenle taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açıklamaların devamında mevcut alanda bulunan Atatürk Anıtı’nın yerinin taşınacağını da açıkladı. Başkan Ergün, “Biliyorsunuz Manisa’nın bir simgesi, Atatürk Anıtımız var. Bunu daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı’ndan buraya taşımıştık. Mevcut alanda bu projeyi hayata geçireceğimiz için ilgili firmamız çok ince, hassas bir şekilde çalışarak, bu mevcut yapısını korumak suretiyle Çanakkale Şehitlik Anıtımızın önünde bulunan büyük bir alana onun intikalini yapacağız. Bunu da ilgili müteahhit firmamız en kısa süre içerisinde yerine getirmiş olacak. Yani yaklaşık 30-40 metre taşımış olacağız. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmasının ardından projeyi hazırlayan Mimar Ömer Selçuk Baz, projenin detaylarını aktardı. Mimar Baz, “Aslında Manisa, çok dramatik bir zaman yaşamış. Yunan işgalinin tamamlandığı, bizim Kurtuluş Savaşı birliklerimizin onları Manisa’ya doğru sürdüğü zaman büyük bir yangın yaşanıyor. Bu yangın aslında bugün itibari ile kente baktığınız zaman pek çok Manisalının da farkında olmadığı, bilmediği bir mevzu. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey tarihin bu çok kritik anıyla alakalı insanlarda farkındalık yaratmak. Bunu bir müze olarak tarif edebilirsiniz. Bence bir çeşit anma mekanı aslında. Bu yapının içine giren insanlar, buradan çıktığı zaman tarihin ilgili döneminde Manisa iki gün, 3 gece boyunca yanmış. Zor zamanlardan geçilmiş. Bütün halk Spil Dağı’na sığınmış. Manisa halkından aldığımız bir kısım envanterlerimiz var. Dolayısıyla çok basit bir fikre yaslanıyor proje. Manisalıların ya da Türkiye coğrafyasından ya da yabancıların aslında buraya geldikleri zaman yaşanan bu trajik hikayeyi özümsemeleri anlamaları. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki cumhuriyetin ilk plan çalışmaları da Manisa’da yapılıyor, yaptırılıyor. Dolayısıyla bütün bu içerik, Manisa’nın bu tarihsel katmanlarının yer aldığı bir anma mekanı. 7’den 77’ye bütün insanların gelip yapıyı gezebilecekleri bir mekan. Burası, biz yapıyı yapmadan önce nasıl bir parksa aynı parkı tekrar Manisalılara, bu mahallede yaşayan insanlara geri veriyoruz. Başka bir açıdan da çok ilginç bir yapım tekniği kullanıyoruz. Manisa’nın merkezinde bugün gördüğünüz, antik şehirlerinde gördüğünüz bir tuğla yapı geleneği var. Bu tuğla elemanını, yığma yapı elamanını projenin içerisinde kullanıyoruz. Özellikle Turgutlu ilçemiz, Manisa’da Türkiye’nin de büyük ölçüde tuğla ihtiyacını karşılayan bir bölge. Burayı ziyaret edecek olan Manisalılar ve ziyaretçilerin gerçekten orijinal, kendi dönemine ait örnek bir yapıyı da görme şansına sahip olacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.