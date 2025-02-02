Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen “2024 Manisa Kültür, Sanat,Edebiyat Ödülleri” yapılan törenle sahiplerine verildi.MANİSA (İGFA) - Kültüre, sanata ve edebiyata yönelik yapmış olduğu çalışmalar ve programlarla her kesimden büyük takdir ve ilgi gören Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi’nce hazırlanan 2024 Manisa Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, 22. Dönem TBMM Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Burak Deste ve Yardımcısı Ali Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanvekili ve Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, AK Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Hanife Baran, Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Ağır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Müftü Vekili Resul İncelik, önceki dönem Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Gazeteciler ve İletişimciler Cemiyeti Genel Başkanı Hakan Özen, Manisa Gazeteciler - Yayıncılar Derneği Başkanı ve Kanal 45 İmtiyaz Sahibi İsmail Aydın, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, Basın mensupları, STK temsilcileri, Edebiyatçı, Sanatçı ve çok sayıda konuk katıldı.

Gerçekleşen Ödül Töreni geceye damgasını vururken, program sonunda her kesimden kutlama ve destek mesajları geldi.

2024 Manisa Kültür, Sanat, Edebiyat Ödülleri Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Manisa Şube Başkanı ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak, kültür ve sanatın zenginleşmesi, yeni kuşaklara aktarılması ve yarınlara taşınması adına sorumluluk hissettiklerini, bu ödül törenini bir vefa ve takdir borcu olarak gördüklerini belirtti.

Ödül törenini gerçekleştirmelerindeki amacı açıklayan Yurttaş, “Bugün burada, medeniyetimizin temel taşlarından biri olan kültür, sanat ve edebiyatı yaşatmak ve bu alanda değer üreten kıymetli isimleri onurlandırmak için bir aradayız. Sanat ve edebiyat, toplumların kimliğini şekillendiren, insanlara ufuklar açan, kalpler arasında köprüler kuran en güçlü araçlardan biridir” dedi.

Gerçekleşen programda “Edebiyat Ödülleri” ayrıca kültür, edebiyat, sanat ve yerel tarihe büyük katkı sunmuş, yıllarını vermiş isimlere “Vefa Ödülleri”, “Yerel Tarih Araştırmaları Ödülleri”, “Müzecilik ve Kütüphanecilik Ödülleri”, “Kültüre Katkı Ödülleri” ile “Edebiyat Teşvik Ödülleri” takdim edildi.