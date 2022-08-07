MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. 5 Milyon TL yatırım bedeline sahip olan çalışma tamamlandığında bölgedeki içme suyu sorunu çözüme kavuşmuş olacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu ve altyapı yatırımlarına hızla devam ediyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda vatandaşların sorunlarına anında çözüm getiren idare bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali mahallesinde 6 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı.

İmalat çalışmaları Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. 5 Milyon TL yatırım bedeline sahip çalışma tamamlandığında bölgeye daha verimli, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaşacak.