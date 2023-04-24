Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelindeki 103 şehit ailesi ve 72 gazi ziyaret edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’un da katıldığı ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, "Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle 103 şehit ailesi ve 72 gazimiz ziyaret edildi. Vatan, millet ve bayrak sevgisi ile destanlar yazarak şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar; şehitlerimizin bizlere kutsal emaneti olan değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarız" denildi.