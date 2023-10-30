Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Suç Araştırma Timleri tarafından Şehzadeler ilçesinde 3 ayrı ikamette yapılan aramada 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından 29 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Şehzadeler ilçesinde üç evde yapılan aramalarda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı açıklandı.