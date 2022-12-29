Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiyecilik hizmetlerinin yanı sıra fabrika ve işletmelere yönelik yangın güvenlik denetimleri de gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiyecilik hizmetlerinin yanı sıra fabrika ve işletmelere yönelik yangın güvenlik denetimleri de gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, 17 ilçede bulunan her türlü yapı, bina, işyeri, işletme ve tesiste yangın güvenlik denetimleri gerçekleştiriyor. Büyükşehir İtfaiyesi, 2022 yılında 2349 denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü denetim birimi ekipleri, vatandaşlara yapı, bina, işyeri, tesis ve işletmede yangın güvenliği uygulamalarıyla ilgili danışmalık hizmeti de sunuyor.

İtfaiyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve denetim faaliyetlerinde de yoğun bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “İşyerlerinin kullanım amacı, yangın alarm sistemleri, söndürme sistemleri, yangın esnasında tesislerden kaçış yolu ve yönlendirme levhaları kontrol edilerek yönetmeliğe uygun olan iş yerlerine uygunluk raporu veriyoruz. Denetimlerimizde ayrıca rapor verme esnasında alınması gereken tedbirlerin güncel olarak aktif olup olmadığı ve düzenli biçimde yaptırılması gereken bakım ve ölçüm işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, yasal düzenlemeler gereğince eklenmesi gereken tedbirler de aldırılıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği noktasında tedbirlerin de önemli olduğunu vurguluyoruz. 2022 yılında şuana kadar 2349 işyeri, fabrika ve işletmede bu denetimlerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.