Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yangınların çıkış noktalarını tespit ederek sabotaj ihtimali olup olmadığını tespit edilmesine yardımcı olan Tarzan isimli köpeğe İtfaiye Haftası dolayısıyla özel mamayla kutlama yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yangınların çıkış noktalarını tespit ederek sabotaj ihtimali olup olmadığını tespit edilmesine yardımcı olan Tarzan isimli köpeğe İtfaiye Haftası dolayısıyla özel mamayla kutlama yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki tek yangın tespit köpeğini yetiştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan ‘Tarzan’ isimli köpek, Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi’nde meydana gelen orman yangının çıkış sebebinin tespiti için aktif olarak ilk görevine çıktı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru gözetiminde yangın bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan Tarzan’ın, yangının kundaklama ya da sabotaj olup olmadığı noktasında tespit yaptığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da artık personelinden biri olan Tarzan’ı hem ilk görevi sonrası hem de İtfaiye Haftası dolayısıyla kutlama yaptı. En sevdiği mamadan hazırlanan kutlama pastasını afiyetle yiyen Tarzan, artık itfaiye personeli arasında yer alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak topluma yararlı köpekler yetiştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde topluma yararlı köpekler yetiştirmeye başladık. Topluma yararlı köpeklerden ilki Tarzan isimli yangın köpeğimiz. Ülkemizde bir çok orman yangını yaşanıyor. Aynı zamanda ev, araç, iş yeri yangını gibi durumlarda köpeğimiz bunun doğal yollarla mı yoksa bir sabotajla mı gerçekleştiğini tespit etmek üzere yetiştirildi. Eğitimleri de tamamlandı aktif olarak da göreve başladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak toplumda bir fark oluşturmak istiyoruz. Köpeğimiz hem topluma faydalı işlerde görev alacak hem de emniyet güçlerimiz gibi bir çok kurum ve kuruluşun elini kolaylaştıracak. Bir sonraki aşamada da arama kurtarma ve iz takip köpekleri eğitilmeye devam edecek. Yaşanabilecek bir deprem anında vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla görev yapacağız” dedi.

Tarzan’ın ilk görevini yerine getirmesi ve İtfaiye Haftası dolayısıyla kutlama yaptıklarını söyleyen İnce, “Bizim en yakın kurtarıcımız, dostumuz itfaiyecilerdir. İtfaiyecilerin çalışma şartları göz önünde bulundurulduğunda zor şartlar altında görev yapıyorlar. O yüzden İtfaiye Haftası dolayısıyla bugün böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Tarzan da itfaiyeci arkadaşlarımızın bir çalışma arkadaşı. Onlarla birlikte görev yapacak” diye konuştu.

"Tarzan artık bizim personelimiz"

Tarzan’ın artık İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinden biri olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Biz itfaiye personeli olarak 644 kişiyiz. Artık Tarzan da aramıza katıldı. Onunla beraber çalışmalara başladık. Şamar-Yağcılar arasında çıkan orman yangınının çıkış noktasını tespit için Tarzan da göreve çıktı. Tarzan’ın oradaki çalışmasından çok memnun kaldım. Kendisi atılgan ve çalışkan bir köpek olduğunu gösterdi. Özellikle eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum. Sağlık Dairesi Başkanlığımız bu konuda çok titiz çalışma yaptı. Eğitmenimiz Serhan Karabey Doğru da çalışmalarda bize destek verdi. Bundan sonra yangınlarda Tarzan da aramızda olacak. Tarzan aramıza katıldığı için ilk çalışmasını da yaptığı için İtfaiye Haftamıza hem ziyaret edip hem de kutlama yapmak istedik. Artık o bizim değerli bir çalışma arkadaşımız” ifadelerini kullandı.

Tarzan için kutlama yaptıklarını söyleyen Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak sosyal köpeklerin yanında teknik köpekler de eğitmekteyiz. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınında çıkış noktasının tespiti için bölgedeydi. Bu haftanın da İtfaiye Haftası olması sebebiyle Tarzanımıza itfaiye olaylarına da müdahale ettiği için kutlama yapmak istedik. Tarzan Manisa ve çevre illerde oluşabilecek yangınlar sonrası tespit için yetiştirildi. Artık o da itfaiye personeli. İtfaiye Haftası dolayısıyla Tarzan’a en sevdiği mamalardan bir tabak hazırladık” diye konuştu.