Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, asli görevi olan yangınlara müdahale hizmetinin yanında vatandaşlara da önemli hizmetler götürmeye devam ediyor. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 8 bin çağrıya cevap veren itfaiye ekipleri, toplamda 4 bin 921 olaya müdahalede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, asli görevi olan yangınlara müdahale hizmetinin yanında vatandaşlara da önemli hizmetler götürüyor. Ülke genelinde yaşanan büyük deprem, sel baskınları, maden kazaları gibi afetlerde gerçekleştirdiği kurtarma çalışmaları ile adını Türkiye’ye duyuran Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, trafik kazalarından göçük olaylarına, suda boğulmalardan baca temizliğine, kapı açmadan hayvan kurtarmaya kadar birçok olayda vatandaşa yardım eli uzatarak, onların yardımına koşuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında 1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan ilk 6 aylık dönemin faaliyet raporunu açıkladı. İtfaiye ekipleri tarafından gelen 8 bin 631 çağrı cevaplanırken, Manisa’da 6 ayda 2 bin 740 yangın, 413 trafik kazası, bin 404 kurtarma, 364 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 4 bin 921 olaya müdahalede bulunuldu.

Sadece müdahale değil bilgilendirmede yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk 6 aylık süreçte sadece olaylara müdahale etmekle kalmadı, bunun yanında vatandaşların bilgilendirilmesinde de önemli rol oynadı. Yapmış oldukları eğitim ve tatbikatlar ile 30 bin 998 vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanırken, 903 işyeri de denetlenerek işyeri güvenliğinin sağlanmasına katkı verdi.

“7/24 vatandaşımızın yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, tüm personeller ile her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 57 itfaiye noktası, 153 araç ve 648 personel ile tüm olaylara hazır bir şekilde görevimizin başındayız.