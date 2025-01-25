Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl, toplam 16 bin 303 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, düzenlediği eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da halkı bilinçlendirdi. 2024 yılında 1768 iş yeri, yangın güvenliği açısından denetlenirken 64 bin 227 kişiye ise yangın güvenliği eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “İtfaiyemizin fedakar ve özverili çalışmaları sayesinde Manisa, yangın ve afetlere karşı 365 gün 24 saat hazır ve daha güvenli bir şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor. Her zaman görev başında olan ve denetimlerini de aralıksız sürdüren itfaiyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet raporu, ekiplerin yoğun çalışma temposunu gözler önüne serdi. Rapora göre; geçtiğimiz yıl boyunca Manisa’da toplam 16 bin 303 farklı olaya müdahale edildi. Bu olayların başında 11 bin 458 yangın olayı gelirken özellikle ot ve anız yangınlarının sayısının yüksek olması dikkat çekti. Belediye, vatandaşları yangınlar konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. İtfaiye ekipleri, yangınların yanı sıra çok sayıda trafik kazası, sel gibi doğal afetlere müdahale edip kurtarma operasyonları da gerçekleştirdi.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları yoğunlaştırıldı

İtfaiye Dairesi, sadece acil durumlara müdahale etmekle kalmayıp aynı zamanda düzenlediği eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da ön plana çıktı. 2024 yılında 1768 iş yeri denetlenirken 64 bin 227 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi. Bu sayede hem vatandaşların hem de işletmelerin yangın riskine karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Modern donanım ve gönüllü itfaiye desteği

Yılın 365 günü 24 saat görev başında bulunan Manisa İtfaiyesi; 623 personeli, 56 itfaiye noktası ve 150 modern aracıyla hizmet veriyor. Gelişmiş ekipmanlarla donatılan itfaiye, hızlı ve etkili müdahaleler için vatandaşları da bilinçlendiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi afetlerde daha bilinçli, hazırlıklı ve güvenli bir toplum için ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni de hayata geçirdi.

Başkan Zeyrek’ten tam destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, büyük bir özveri ile çalışan itfaiyecilere teşekkür ederek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Manisa’nın dört bir yanında olduğu gibi ihtiyaç duyulan her bölgede halkımızın yardımına koşuyor. Geçtiğimiz yaz sonu Gördes’teki orman yangınında gösterilen kahramanca mücadele, itfaiyecilerimizin özverisinin en güzel örneklerinden biri. Bu özverili çalışmalar, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Modern itfaiye araçlarımız ve gönüllü ekiplerimizle daha güvenli bir Manisa için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, kentimizde yangın güvenliği açısından denetimlerimiz de aralıksız devam edecek” dedi.

“Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz”

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise Başkan Zeyrek’e teşekkür ederek, “Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in bize verdiği destek, motivasyonumuzu ve çalışma azmimizi daha da artırıyor. Modern ekipmanların temininden gönüllü itfaiyecilik projelerine kadar her konuda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Ot ve anız yangınında dikkat çeken artış

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, geçtiğimiz yıl içerisinde müdahale ettiği olayların raporunu paylaşan İnal, “1 Ocak ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki toplam 16 bin 303 farklı olaya müdahale ettik. Bunlardan 11 bin 458 olay yangın, 816 olay trafik kazası, 2 bin 985’i kurtarma operasyonu, 302’si ise sel ve su baskınları gibi doğal afetler olarak gerçekleşti. Ayrıca 2024 yılında en çok meydana gelen yangın çeşidi ot ve anız yangını oldu. Bunun sayısı ise 6 bin 48 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlarımızın, özellikle de çiftçilerimizin, bu konuda daha duyarlı davranmalarını istiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da güçlü itfaiyesi, modern araçları ve gönüllü ekiplerin desteğiyle yurttaşların yanında olmaya devam edeceğini açıkladı. Başkan Zeyrek, “Hedefimiz, Manisa’yı daha güvenli ve daha bilinçli bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.