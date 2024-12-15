Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunun ilk devresini namağlup lider tamamlayan Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Karaağaçlı Teknikspor’a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini de almış oldu.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ikinci devre heyecanı başladı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başlayan ikinci devrenin ilk haftası yine heyecan dolu maçlara sahne oldu. Grubun namağlup lideri İmam Hatipliler Gençlikspor ikinci devrenin ilk maçında yenilerek namağlup unvanını kaybetti. Yenilmesine rağmen liderliğini devam ettiren İmam Hatipliler Gençlikspor, ikinci sıradaki Paşaköy FK’nın 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Manisa 1. Amatör Küme B Grubunda 10. hafta toplu sonuçları şöyle oluştu: "Manisa Yaşamspor 2-3 Halitpaşa Belediyespor, Akmescitspor 3-3 Alabeyspor, Karaağaçlı Teknikspor 2-1 İmam Hatipliler Gençlikspor, Hamzabeylispor 3-2 Manisa Çarşı FK, Manisa Başakşehirspor 1-4 Paşaköy Futbol SK."

10. Hafta sonunda İmam Hatipliler Gençlikspor 25 puanla liderliğini devam ettirirken, Paşaköy FK 21 puanla ikinci, 45 Manisa Yaşamspor 15 puanla 3’üncü sırada yer aldı. 14 puanlı 3 takımdan Manisa Çarşı FK averajla 4., Karaağaçlı Teknikspor 5., Halitpaşa Belediyespor ise 6. sırada yer aldı. Grupta 12 puanlı Başakşehirspor 7., Hamzabeylispor 11 puanla 8., Alaybeyspor 7 puanla 9. ve Akmescirspor 4 puanla 10. ve son sırada yer aldı.