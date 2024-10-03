Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca da Manisa’daki sağlık hizmetleri ve planlanan projeler hakkında Bakan Memişoğlu ve diğer il müdürlerini bilgilendirdi.

İl Sağlık Müdürleri toplantısı Ankara’da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlendi. Toplantıya Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca da katıldı. Toplantı sırasında söz alan Karaca, Manisa’da sürdürülen sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Sağlık Bakanı Memişoğlu ve diğer il müdürlerine bilgilendirmelerde bulundu.