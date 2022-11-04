Program Okul Müdürü Abdullah Çetin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun İl Müftüsü Mustafa Soykök’e hediye takdimi ile sona erdi.

Programa Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yaşar Güç, Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çetin ve öğrenciler katıldı.

Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çetin’in açılış konuşmasıyla başlayan konferans İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün konuşmalarıyla devam etti. Ardından soru cevap kısmına geçildi ve öğrencilerin sorularını İl Müftüsü Mustafa Soykök cevaplandırdı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Din İstismarı" konulu konferansa konuk olarak Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök katıldı.

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