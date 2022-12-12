Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Manisa İl Müftülüğüne atanan Dr. Hasan Hüseyin Güller düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Manisa İl Müftülüğüne atanan Dr. Hasan Hüseyin Güller düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Manisa İl Müftülüğü’nde gerçekleştirilen törende yapılan duanın ardından Müftü Güller, İl Müftü Vekili Mehmet Ceyhan’dan görevi devraldı. Törene İl Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve il müftülüğü personeli katıldı.

Konya’da 1973 yılında doğan Hasan Hüseyin Güller, 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girerken 1997 yılında İmam-Hatiplik görevine başladı. 1999 yılında fakülteden mezun olan Güller, 2000 yılında kursiyer olarak girdiği Selçuk Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinden 2003 yılı Nisan ayında mezun oldu. Aynı yılın haziran ayında Muş-Varto ilçe vaizliğine, kasım ayında da Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Müftülüğü görevlerine atanan Güller, 2005-2011 yılları arasında Burdur İli Kemer İlçe Müftülüğü, 2011-2015 yılları arasında Mersin İl Müftü Yardımcılığı, 2015-2019 yılları arasında Adana İli Seyhan İlçe Müftülüğü, 2019-2020 yılları arasında Konya İl Müftü Yardımcılığı, 2020-2022 tarihleri arasında da Aksaray İl Müftülüğü görevlerini yürüttü. Güller, 12 Aralık 2022 tarihinde Manisa İl Müftüsü olarak göreve başladı.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis anabilim dalında ’Üç Talakla İlgili Hadislerin Rivayet Tekniği Açısından İncelenmesi ve Tahrici’ isimli çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini, ’Hadislerde Pişmanlık ve Tövbe’ konulu çalışmasıyla da doktora eğitimini tamamlayan Güller, evli ve 2 çocuk babası.