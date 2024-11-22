Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, emekli yönetici ve eğitimcilere 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında vefa ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre ilçesindeki Manisa İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin önceki yöneticilerinden Seyhan Çağlar Emen’i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, emekli okul müdürünün öğretmenler gününü kutlayan Uğurelli, geçmişteki hizmetleri sebebiyle Emen’e teşekkür etti.

Müdür Uğurelli’nin diğer durağı ise 1984-1988 yılları arasında Manisa İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan İhsan Kızıltoprak ve eşi Fatma Kızıltoprak çiftinin evi oldu. Uğurelli, Manisa’daki eğitim faaliyetlerinde katkısı olan eğitimci çifte sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu. Ziyaret sebebiyle memnuniyetini dile getiren Kızıltoprak, Uğurelli’ye, kaleme aldığı kitabını günün hatırası olarak hediye etti.

Ziyaretlerle ilgili genel bir değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, “Bizim medeniyetimiz, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ şiarını esas alır. Yenilikçi bakış açısına önem verdiğimiz kadar geleneği de muhafaza etmenin gayreti içindeyiz. Şehr-i Şehzade Manisa’mızda her bir öğrencimizin gönlüne dokunmak için gayret sarf eden öğretmenlerimizin maarif davamıza nice eserler kazandıracağına inancım tamdır” dedi.