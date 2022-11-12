Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek, GÜZ-MEK Projesinde kardeş şehirde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek, GÜZ-MEK Projesinde kardeş şehirde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MAS-MEK Kursları Sorumlusu Ahmet Kaplan ve beraberindeki heyet, Manisa’nın kardeş şehri Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe desteği almaya hak kazanan KKTC Güzelyurt Meslek Edindirme Kursları (GÜZ-MEK) Projesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet, projenin devamında gerçekleştirilecek düzenlemeler hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Başkan Özçınar’a ziyaret

Ustamehmetoğlu ve Özcan, programda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa’nın kardeş şehri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün destekleriyle uygulamaya aldıkları GÜZ-MEK’in bölgeye değer kazandıracağını belirtti.

Projenin son durumu yerinde incelendi

Ziyaret hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve TBB tarafından hibe desteği alan GÜZ-MEK Projesi için temin edilen kurs makinelerini yakın zamanda Güzelyurt’a gönderdiklerini ve projenin hangi aşamada olduğunu incelemek amacıyla ziyarette bulunduklarını söyledi. Hediyeleşme ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından Büyükşehir heyeti, Güzelyurt ziyaretini noktaladı.