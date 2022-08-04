MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa'nın Gördes ilçesi Güneşli mahallesinde hane önüne taşınan sayaçları yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla altyapısı yenilenen, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde hane içerisinde bulunan sayaçları hane önüne taşıma işlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde hane içerisinden hane önüne taşınan sayaç montajlarını yerinde inceledi.

Başkan Talip Akbaş, inceleme esnasında mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek sayaçların hane önüne taşınması ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sayaçların genellikle hanelerin içerisinde yer aldığını belirterek, "Bu nedenle okuma esnasında abonelerimize zaman zaman ulaşamıyorduk. Mesken önüne taşınan sayaçlarımız sayesinde hem okuma personelimizin işi kolaylaşacak hem de vatandaşımıza kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.