Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş gazeteciler için lokma hayrı düzenlendi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti, cemiyet binası önünde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş gazeteciler için lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrına Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Vatandaşlar da lokmalarını alırken hayatını kaybeden gazeteciler için dualar etti.

Cemiyet misafirlerini ağırladı

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyeti de misafirlerini ağırladı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekayi Yılmaz, Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve STK başkanları Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret Başkan Önder Aydın nezdinde tüm gazetecilerin gününü kutladı.