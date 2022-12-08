Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nün tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nün tecrübeli golcüsü Adem Büyük, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar ve Seyit Ali Özmen’in yer aldığı söyleşiye üniversitede eğitim gören futbolcular Muhammet Taha Şahin ve Ayberk Karapo da katıldı. Söyleşide, öğrenciler Adem Büyük’e futbol hayatı ve özel yaşantısıyla ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Adem Büyük ve yöneticilere fakültelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına Büyük’e teşekkür plaketi takdim etti. Adem Büyük, söyleşi sonunda öğrencilere imzalı Manisa FK forması hediye etti.