U16 Milli Takımı’nın 14-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Manisa FK’nın genç futbolcusu Emre Akboğa da davet edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada genç futbolcuya başarılar dilendi.

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