Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı’nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı’nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.
U16 Milli Takımı’nın 14-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Manisa FK’nın genç futbolcusu Emre Akboğa da davet edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada genç futbolcuya başarılar dilendi.
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