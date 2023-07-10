Manisa Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarının Bolu etabına pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Manisa Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını Manisa’da noktalayan siyah-beyazlılar, Bolu kampında toplanarak çalışmalarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman hava muhalefeti nedeniyle salonda gerçekleşti. Egzersiz ve basketbol oyunuyla başlayan antrenman futsal ile sona erdi.

Manisa FK, bugün yapacağı antrenmanla Bolu kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.