Manisa FK ile TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig’de şampiyonluklar yaşayan ve takımın Spor Toto 1. Lig’e yükselmesinde önemli katkısı bulunan defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Manisa FK ile TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig’de şampiyonluklar yaşayan ve takımın Spor Toto 1. Lig’e yükselmesinde önemli katkısı bulunan defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig’de Manisa Futbol Kulübü ile şampiyonluklar yaşayan tecrübeli defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu ile yollar ayrıldı. Kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı Giritlioğlu’na teşekkür eden Başkan Mevlüt Aktan, tecrübeli futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.