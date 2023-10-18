Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nde geçtiğimiz hafta açıklanan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.
Mevlüt Aktan başkanlığında oluşan yeni yönetimin görev dağılımı şöyle:
Başkan Vekili: Engin Anlı
A Takım ve Altyapı İdari Komitesi: Engin Anlı (Basın sözcüsü), Hüseyin Hasacar (Genel koordinatör), Erdem Özkan (Futbol Şube Sorumlusu)
Hukuk İşleri Komitesi: Ömer Baysal, Mehmet Arslan
Kamu İlişkileri Komitesi: Mustafa Genç, Mustafa Ali Cimbil, Ali Uçak, Kerim Gençoğlu
Sosyal İşler ve Projeler Komitesi: Seyit Ali Özmen, Mehmet Arslan, Ali Gerdan
Sponsorluk ve Gelir Oluşturma Komitesi: Adnan Onur, Efe Girişken (Store sorumlusu), Mustafa Kaplan, İsa Özdemir, Cahit Serkan Kumdakcı
Dış İlişkiler Komitesi: Şahin Kartal, Mesut Peker, Rıfat Sarı
Taraftar İlişkileri Komitesi: Akın Sadettin Gezgin, İlker Güngör, Salih Karaağaç, Kemal Göksenin