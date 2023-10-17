Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a konuk olacak. Manisa FK, 22 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sahada kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.